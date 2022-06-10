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İçişlerindan flaş açıklama! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişlerindan flaş açıklama! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şahsın yakalandığını, şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mülki idare mahrem yapılanması mensubu şahısların tespit ve deşifresine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2022 günü Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 38 şahıs yakalanmış, 4 şahıs yurtdışına kaçtığı için yakalanması mümkün olmamıştır" denildi.

Açıklamada şüphelilerden 9'u hakkında tutuklama, 8'i hakkında adli kontrol, 8'i hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verildiği belirtildi.

Ayrıca soruşturma savcısının 13 şahıs hakkında yaptığı itiraz neticesinde 13 şahıs hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ve bu şahısların tamamının yakalandığı aktarıldı.

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