Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yine zam geldi 2 liradan fazla arttı

Zammın ardı arkası kesilmiyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 28.44'e, Ankara ve İzmir'de 28.57'ye yükseldi.

Abone ol

Brent petrol ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen akaryakıt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı.

İstanbul'da, Ankara'da ne kadar oldu?

Zammın ardından İstanbul'da 26.23'ten satılan benzinin litresi 28.44'e yükseldi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 26.36'dan 28.57'ye çıktı.

Nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.