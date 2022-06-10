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Kayseri'de bir kişi başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de bir kişi başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı

KAYSERİ'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin lira alan şahıs kayıplara karıştı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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