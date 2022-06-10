Kayseri'de bir kişi başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı

KAYSERİ'de kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardıktan sonra bir vatandaştan 2 bin lira kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin lira alan şahıs kayıplara karıştı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.