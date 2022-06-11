Belediye başkanına darp olayı! Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darbedilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.

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Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler."