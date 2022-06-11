BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  GÜNCEL

Belediye başkanına darp olayı! Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Belediye başkanına darp olayı! Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın makamında darbedilmesinin ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı.

Abone ol

Edremit Belediyesince 7 Haziran'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan idari soruşturma kapsamında, fen işleri müdürü, park ve bahçeler müdürü ile güvenlik amirinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran'ın da açığa alındığı bildirildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan menfur saldırı sonrasında başlatılan soruşturmanın salahiyetinin korunması amacıyla Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran da açığa alındı. Soruşturma sonunda suçu olanlar cezasını çekecek, suçu bulunmayanlar ise tekrar görevlerine iade edilecekler."

Olay

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 7 Haziran'da makamında Mecit T. tarafından darbedilmiş, burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine Mecit T. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söylemiş, olayla ilgili 3 belediye görevlisinin açığa alındığını kaydetmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sakarya, Konya ve Bursa'da evlat vahşeti! Detaylar korkunç
Foto Galeri Sakarya, Konya ve Bursa'da evlat vahşeti! Detaylar korkunç Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da deprem oldu büyük panik! AFAD şiddetini açıkladı
Antalya'da deprem oldu büyük panik! AFAD şiddetini açıkladı
Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor
Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor
Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi kuşatmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz
Nikol Paşinyan'a “Türk müsünüz? sorusu; “Evet, evet, Türk’üm"
Nikol Paşinyan'a “Türk müsünüz? sorusu; “Evet, evet, Türk’üm"
İçişlerindan flaş açıklama! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı
İçişlerindan flaş açıklama! Çok sayıda FETÖ'cü yakalandı
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden 7 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Bayrağımızı Kandil'e dikeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Bayrağımızı Kandil'e dikeceğiz
Nureddin Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek
Nureddin Nebati: Türk Lirası cinsi varlıklara erişim imkanı genişletilecek