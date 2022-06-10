Sakarya, Konya ve Bursa'da evlat vahşeti! Detaylar korkunç
Üç ilden üç kan donduran haber geldi. Sakarya'da bir genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürürken, Bursa'da ise psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, annesini iple boğdu. Son haber de Konya'dan geldi. Çumra ilçesinde, tartıştığı babasını uyuduktan sonra tabancayla öldüren 19 yaşındaki genç, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
Konya'nın Çumra ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda Güray Karadaş (19) babası Mustafa Karadaş ile (54) alkol kullandığı bu nedenle annesi ve kardeşlerinin evi terk ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma sonrası Mustafa Karadaş, odasına çekilerek uyudu. Babasının uyuduğunu fark eden Güray Karadaş, babasının odasına giderek yanında bulunan tabancayla babasını vurdu, daha sonra aynı tabancayla kendi kafasına ateş etti.
Komşularının silah sesini duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Karadaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Güray Karadaş ise Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da tartıştığı babasını öldürdü
Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti.