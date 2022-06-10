Sakarya, Konya ve Bursa'da evlat vahşeti! Detaylar korkunç

Sakarya'da tartıştığı babasını öldürdü

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti.

