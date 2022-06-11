Sevgi Yiğit kimdir kaç yaşında aslen nereli eski görevi neydi? Sevgi Yiğit biyografisi

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanan isimlerden biri Sevgi Yiğit oldu. Bu gelişmenin ardından Sevgi Yiğit kimdir, aslen nereli kaç yaşında ve Sevgi Yiğit evli mi soruları merak konusu oldu. Aslen Karabüklü olan Sevgi Yiğit 49 yaşında. Sevgi Yiğit evli mi, eşi kimdir ve çocuğu var mı sorularının ise henüz yanıtı yok.

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11 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanan Kararname'ye göre Sevgi Yiğit Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Bu gelişmenin ardından bir çok vatandaş Sevgi Yiğit'in hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Sevgi Yiğit kimdir? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit kaç yaşında, nereli?

Yayımlanan kararda “Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12’nci ve 13’üncü maddeleri gereğince Sevgi Yiğit görevlendirilmiştir” denildi.

Sevgi Yiğit kimdir: 1973 yılında Karabük'te doğdu. Fatih Kız Lisesi'nden mezun olan Yiğit, lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı. Profesyonel iş hayatına, lisans eğitimine devam ederken Kanal 7 Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'nde başladı. Kariyerini daha sonra Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda sürdürdü. 1998 yılından bu yana Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu'nda yönetici olarak görev yapmaktadır. 6 Mayıs 2018'de yapılan 6. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sevgi Yiğit, 8 Ocak 2019'da tanıtım ve medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine atandı. 24 Mart 2021'de yapılan 7. Olağan Kongre'de MKYK Üyeliğine seçildi.