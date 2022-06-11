BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  SPOR

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü son şampiyon takıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü hafta 7 karşılaşmayla sürdü son şampiyon takıldı

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç oynandı.

Abone ol

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Avusturya ile Fransa 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 37. dakikada Andreas Weimann, konuk takımın golünü ise 83. dakikada Kylian Mbappe attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup:

Avusturya-Fransa: 1-1

Danimarka-Hırvatistan: 0-1

- B Ligi

2. Grup:

Arnavutluk-İsrail: 1-2

- C Ligi

3. Grup:

Azerbaycan-Slovakya: 0-1

Belarus-Kazakistan: 1-1

- D Ligi

1. Grup:

Moldova-Letonya: 2-4

Andorra-Lihtenştayn: 2-1

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da kuzen dehşeti! Evine gitti bir süre oturduktan sonra...
Adana'da kuzen dehşeti! Evine gitti bir süre oturduktan sonra...
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yine zam geldi 2 liradan fazla arttı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine yine zam geldi 2 liradan fazla arttı
Didim’de eski koca dehşeti! Eşinin çalıştığı iş yerine gelip...
Didim’de eski koca dehşeti! Eşinin çalıştığı iş yerine gelip...
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı! Sevgi Yiğit kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Sevgi Yiğit atandı! Sevgi Yiğit kimdir?
Belediye başkanına darp olayı! Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı
Belediye başkanına darp olayı! Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kürşad Saran açığa alındı
Antalya'da deprem oldu büyük panik! AFAD şiddetini açıkladı
Antalya'da deprem oldu büyük panik! AFAD şiddetini açıkladı
Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor
Joe Biden: Enflasyon keskin ve hızlı bir düşüş göstermiyor
Kayseri'de bir kişi başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı
Kayseri'de bir kişi başkasının evini kiraya çıkarıp kapora aldı
Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
Doktor ve diş hekimlerini ilgilendiren teklif Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf
Selçuk Bayraktar paylaştı! Kızılelma'dan dikkat çeken fotoğraf