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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ataması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ataması

 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı.

Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.

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