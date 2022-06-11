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İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü

İzmir'in Bayraklı 35 yaşındaki bir kişi, kahvehanede oyun oynarken kimliği belirsiz bir silahlı saldırgan tarafından tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan (35)'a, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı. Aslan, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Vücuduna 3 mermi isabet ettiği öğrenilen Ahmet Aslan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli aranıyor
Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde görgü tanıklarının ifadelerini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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