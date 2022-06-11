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Erdoğan adaylığını açıkladı Meral Akşener yemin etti 6'lı masanın başkan adayı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, cumhurbaşkanı adaylığı için kafa karıştıran açıklamalarda bulunan muhalefet partilerini yorumladı.

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Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak merak konusu olmaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki söz düellosu devam ediyor.

Tayyip Erdoğan grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek; Yüreğin yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?' diye tekrar sormuştu. Engin Özkoç ise Devlet Bahçeli'nin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Kılıç'ın 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır demesine rağmen yine aynı soruyu sordu.

'Recep Tayyip Erdoğan sen Cumhurbaşkanı adayı mısın değil misin? Önce onu açıkla" ifadelerini kullanmıştı. İzmir'de Erdoğan 2023 seçimlerinde 'Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır.' diyerek adaylığını açıkladı. Seçim tarihi açıklandı. Şimdi herkes 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorunun cevabını bekliyor.

"Hangisine inanalım. Adayınız belli mi değil mi?
Muhalafetin net olmayan kafa karıştıran açıklamaları İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın gündemindeydi.

Kendi YouTube kanalında altılı masanın aday bilmecesini değerlendiren Özışık, "Sonra dönüp diyorlar ki bizim adayımız hazır. Sen seçim tarihini belirle. Hangisine inanalım. Adayınız belli mi değil mi? Altılı masa adayını belirlemiş mi? Neye göre bu şekilde çelişkili ifadeler kullanıyorsunuz, milleti niye kandırıyorsunuz?" dedi.

PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

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