BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İple boğdu! İtiraf etti annesini bu yüzden öldürmüş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İple boğdu! İtiraf etti annesini bu yüzden öldürmüş

BURSA'da tartıştığı annesini iple boğarak öldüren zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim Y. (23), Samsun'a gitmek için annesini razı edemedi ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Anne ve oğlun ikamet ettiği apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden polis ekipleri, Yıldız Y.'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen kadının boynunda ip bulunduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, evde oturan oğlu Halil İbrahim Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve kendisini Samsun'a göndermediği için annesini öldürdüğünü itirafın eden zanlı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi Takdir belgesi almak için karnede kaç olmalı?
Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi Takdir belgesi almak için karnede kaç olmalı?
Stephen Curry devleşti Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi
Stephen Curry devleşti Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi
E okul VBS takdir-teşekkür hesaplama robotu nasıl yapılır?
E okul VBS takdir-teşekkür hesaplama robotu nasıl yapılır?
Antalya’da esrarengiz olay denize girenlerde yapışkan siyah lekeler oluştu
Antalya’da esrarengiz olay denize girenlerde yapışkan siyah lekeler oluştu
İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü
İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü
Sevgi Yiğit nereli yaşı kaç? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit aslen nereli hayatı
Sevgi Yiğit nereli yaşı kaç? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit aslen nereli hayatı
Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...
Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...
Sevgi Yiğit eşi kimdir evli mi Sevgi Yiğit çocukları kaç tane?
Sevgi Yiğit eşi kimdir evli mi Sevgi Yiğit çocukları kaç tane?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ataması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başmüfettiş ataması
Sevgi Yiğit kimdir kaç yaşında aslen nereli eski görevi neydi? Sevgi Yiğit biyografisi
Sevgi Yiğit kimdir kaç yaşında aslen nereli eski görevi neydi? Sevgi Yiğit biyografisi