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Ankara'da emlakçılar kapı kapı dolaşıp bu broşürü dağıtıyor avukat ifşa etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da emlakçılar kapı kapı dolaşıp bu broşürü dağıtıyor avukat ifşa etti

ANKARA'da bazı semtlerde kira fiyatlarını sahte ilanlarla artıran ve ev sahiplerine kiralarını en yüksek fiyattan vermeleri için broşür dağıtan emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Son dönemin en yoğun gündem konularından olan konut ve kira fiyatlarındaki artış için hükümet devreye girse de bazı emlakçıların kira piyasasını speküle ettiği ortaya çıktı.

Ev sahiplerine ‘Evinizi en iyi fiyata kiraya verelim’ ve ‘Evinizin piyasası mevcut kiradan daha fazla’ gibi söylemlerle kapı kapı gezip broşür dağıttığı ortaya çıktı.

‘Senin evin piyasası daha yüksek’ gibi vaatlerde bulunan emlakçılar, ev sahiplerine bir nevi baskı yaparak kiracılarını çıkarmalarına ve fahiş fiyattan evlerini kiraya vermelerini sağlıyor. Bu durum da kira fiyatlarındaki artışı ve kiracıları da mağdur ediyor.

“Evlerinizi ucuza vermeyin baskısı”
Kendi ikametinin posta kutusuna emlakçılar tarafından broşür bırakıldığını, bu broşürde ev sahiplerinin aklını çelecek ifadeler yer aldığını ve bu emlakçılar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avukat Taha Burak Özkan şunları söyledi:

“Öncelikle kira fiyatlarının fırsatçılar tarafından artırıldığı bugünlerde, biz bazı tespitlerde bulunduk. Bu konuyla alakalı hukuksal girişimlerde bulunduk. Ankara’da ikamet ettiğimiz kendi sitede posta kutusunda bir takım emlakçılar tarafından ‘Evlerinizin uygun fiyattan verildiğini, en yüksek fiyata kiraya verildiğine emin misiniz?’, ‘Evlerinizi kiraya verirken bizimle görüşün’ tabiri caizse ‘Evlerinizi ucuza vermeyin’, ‘Bizimle beraber emlakçılar aracılığıyla evlerinizi en yüksek fiyattan kiraya verin’ şeklinde broşürler dağıtıldığını gördük. Bu konuyla alakalı bir araştırma süreci içerisine girdiğimizde malum emlak ilan sitelerinde de sıkça sahte ilanlara rastladığımızı fark ettik.

"Değeri 3 bin lira olan eve 5 bin TL'ye sahte ilanlar verildi"
İlan numaralarını aradığımızda böyle bir evin olmadığını fakat örnek olarak 3 bin lira olan kiralık bir dairenin 3 bin TL, 3 bin 750 TL, 4 bin TL hatta 5 bin TL gibi fiyatlardan sahte ilanlarla internete verildiğini tespit ettik. Ve akabinde bu broşürle ilanların fotoğrafların çıktılarını alarak Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunduk. Ticaret Bakanlığı’na yaptığımız şikayetimizin neticelenmesinin ardından bu zor zamanlara halkımıza tabiri caize fırsatçılık yaparak köstek olan şahıslarla ilgili ayrıca suç duyurusunda bulunacağız.”

“Fırsatçılara göz açtırmayın”
Hükümet tarafından yapılan yeni kira düzenlemesinin borçlar kanununa yeni bir madde olarak da eklendiğini söyleyen Özkan, “Bu geçici maddeyle Bakanlığımız ve TBMM kiracıları ve ev sahiplerinin menfaatlerini korumayı amaçlayan bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenlemenin çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Fakat her şeyi mahkemelerden, kolluktan, ilgili adli idari birimlerden beklememek lazım. Vatandaşların da fırsatçılara göz açtırmaması adına elinden geleni yapmalarını öneriyoruz” dedi.

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