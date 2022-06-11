BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın büyük acısı

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın büyük acısı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'nın babası, yaşamını yitirdi. Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Abone ol

Alex, pankreas kanseri tedavisi gören ve 67 yaşında hayatını kaybeden babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefatını, Instagram'dan paylaştığı mesajla duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, vefat dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Efsane oyuncularımızdan Alex de Souza'nın babası Adenir Rodrigues de Souza'nın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Alex ve tüm Souza ailesinin acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, Adenir Rodrigues de Souza'ya Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilya'nın Coritiba, Cruzeiro, Palmeiras ve Sao Paulo kulüpleri de başsağlığı mesajı paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
YKS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş YKS sınav yeri sorgulama sayfası
YKS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş YKS sınav yeri sorgulama sayfası
Erdoğan adaylığını açıkladı Meral Akşener yemin etti 6'lı masanın başkan adayı
Erdoğan adaylığını açıkladı Meral Akşener yemin etti 6'lı masanın başkan adayı
Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi Takdir belgesi almak için karnede kaç olmalı?
Karnesinde 2 olan takdir belgesi alabilir mi Takdir belgesi almak için karnede kaç olmalı?
Stephen Curry devleşti Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi
Stephen Curry devleşti Warriors, NBA final serisini 2-2'ye getirdi
E okul VBS takdir-teşekkür hesaplama robotu nasıl yapılır?
E okul VBS takdir-teşekkür hesaplama robotu nasıl yapılır?
Antalya’da esrarengiz olay denize girenlerde yapışkan siyah lekeler oluştu
Antalya’da esrarengiz olay denize girenlerde yapışkan siyah lekeler oluştu
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi
Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa yürürlüğe girdi
İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü
İzmir'de kahvehanede oyun oynarken silahlı saldırıda öldürüldü
Sevgi Yiğit nereli yaşı kaç? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit aslen nereli hayatı
Sevgi Yiğit nereli yaşı kaç? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sevgi Yiğit aslen nereli hayatı
Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...
Cem Uzan'dan sığınmacı sorununa tartışılacak çözüm önerisi: Kişi başına...