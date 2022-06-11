YKS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı TC ile giriş YKS sınav yeri sorgulama sayfası

Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği üniversite sınavı için artık geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde gerçekleşecek sınava sayılı günler kala öğrenciler YKS giriş belgesi nasıl, nereden alınır? Sorularına yanıt arıyor.

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YKS sınavına kısa bir süre kala YKS sınavı giriş belgesi aramaları hız kazandı. ÖSYM internet sitesin üzerinden sınav giriş yerlerini ve sınav belgelerini erişime açtığını açıkladı. Sınava katılacak öğrenciler sınava girerken götürülmesi gereken belgeleri nereden, nasıl alacağını merak ediyor. İşte, 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri ve YKS sınav yeri sorgulama ekranı...

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava girecekler dikkat: 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 YKS sınavı ne zaman: İlk oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 165 dakika sürecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

İkinci oturum saat 10.15’te başlayacak ve sınav 180 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022



Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

Üçüncü oturum saat 15.45’te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecektir.

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022



YKS sonuçları ne zaman açıklanacak:

YKS sonuçlarının 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.