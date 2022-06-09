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İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak

BEYKOZ’da 12 Haziran Pazar günü yapılacak Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışın güzergahında yer alan yollar, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Beykoz Belediyesi önünden başlayacak yarışta sporcular sahil yolunu kullandıktan sonra Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy’den geçip yine Belediye önünde yarışı tamamlayacak.

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