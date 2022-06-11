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Balıkesir'de katliam gibi kaza! 7 kişi hayatını kaybetti 11 yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

BALIKESİR'den son dakika kaza haberi geldi. Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

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Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi'nden açıklama
Olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Vatandaşların acısını paylaşıyoruz. Şu anda vefat eden vatandaşlarımızı gerekli işlemler için Dursunbey'e naklediyoruz. Yaralılarımızı da il merkezinde bulunan 4 ayrı hastanemize gönderdik. Kaza Kepsut Dursunbey karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Jandarmalarımız, sağlık birimleri, AFAD birimleri itfaiyemiz ve bütün kurumlarımızla şu anda kaza mahallinde çalışmaları yürütüyoruz. Devletimizin bütün kurumları ile ailelerimizin yanındayız. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi.

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