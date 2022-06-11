Okulların kapanmasına artık günler kaldı, cuma günü yani 17 Haziran'da okullar kapanacak, karne alınacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak. Birçok öğrenciyi ise karne heyecanı şimdiden sardı. Peki kaç puanla teşekkür-takdir alınır, karne ortalaması kaç olan belge alabilir? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021-2022 karnesinde zayıf (1 olan) sınıfta kalacak mı?

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Milyonlarca öğrenci 17 Haziran cuma günü karnesini alacak 3 aylık yaz tatili başlayacak. 7 Şubat'ta başlayan 2021-2022 yılının ikinci dönemi 17 Haziran cuma günü sona erecek. Peki MEB yönetmeliğine göre takdir alma puanı kaç olacak, karnesinde 2 olan öğrenci takdir alabilecek mi, 10 gün devamsızlık yapan belge alabilecek mi? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021-2022 karnesinde zayıf (1 olan) sınıfta kalacak mı?

Takdir-Teşekkür hesaplama: E-Okul sistemi ile veliler, öğrencilerinin durumlarını takip edebilirler. E-Okul üzerinden; devamsızlık bilgisi, not bilgisi, proje notları, dönem sonunda alınan belgeler ve yıl sonu başarı puanı gibi bilgilere erişim sağlanabilir. Bilgilerin görülmesi için E-Okul VBS girişi yapılması yeterlidir.

-Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir.

-Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

-Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

-Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

Karne not ortalaması hesaplama: Karne not ortalaması hesaplanırken önce tüm dersler için tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Tüm dersler için aynı işlem uygulanır. Ardından Tüm derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

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Liselerde hesaplama sisteminde değişiklik: Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi. Not ortalaması belge almak için yeterli olsa bile 5 günden fazla devamsızlığı olan öğrenci belge almaya hak kazanamayacak.

İşte, o yönetmelik değişikliği bilgileri;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

Bu Yıl Sınıfta Kalma Olacak Mı: Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz sene öğrencilerin pandemiden en az şekilde etkilenmesi için sınıfta kalmayı kaldırmıştı. Öğrenciler başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmişti. 2021-2022 eğitim öğretim yılında tam zamanlı olarak okullar açık olduğundan sınavlar düzenlendi.

Bu nedenle bu yıl sınıfta kalma uygulaması devam edecek. MEB yönetmeliğine göre İlkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda tekrar bulunmuyor. Herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'den az olan ortaokul öğrencisinin sınıf tekrarı yapmasına Şube Öğretmen Kurulu (ŞÖK) karar veriyor. Liselerde ise yıl sonu ortalaması 50'nin altında bulunan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapıyor.