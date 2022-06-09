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Mükremin Gezgin olayı nedir Mükremin Gezgin kimdir cinsiyeti ne kadın mı?

Mükremin Gezgin olayı nedir Mükremin Gezgin kimdir cinsiyeti ne kadın mı?

Son günlerde çektiği videolar ile insanların akıllarıyla alay eden ve kantarın topuzunu iyice kaçıran sosyal medya şarlatanı Mükremin Gezgin doğum videosu ile olay oldu. Takipçi kazanmak için her yol mübah diyen Mükremin Gezgin sözde doğum yaptı ve kime ait olduğu bilinmeyen bir bebekle poz verdi. Bu olayın ardından sözde fenomen mükremin Gezgin merak konusu oldu. Peki kimdir bu Mükremin Gezgin, aslen nereli, evli mi, cinsiyeti ne?

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Mükremin Gezgin son günlerde çektiği doğum videosu ile sosyal medyanın dilinde. Takipçisi sayısını arttırmak ve yalan dolan üzerinden para kazanmak için hamileyim yalanını uyduran hatta gelinlik giyerek evlendiği duyuran Mükremiz Gezgin geçtiğimiz günlerde doğurdum diyerek kucağında bir bebekle poz paylaştı. Kantarın topuzunu kaçıran bu paylaşım sonrasında sosyal medya ve duyarlı vatandaşlar ayağa kalktı. Şarlatan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı. Bu olayın yankılanmasının ardından birçok vatandaş Mükremin Gezgin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve cinsiyeti ne soruları ile merak edildi. 

Mükremin Gezgin kimdir: Mükremin Gezgin, TikTok'ta çektiği videolarla ünlü sosyal medya fenomeni. 8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Mükremin Gezgin'in TikTok uygulamasında 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Mükremin Gezgin olayı nedir: Paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtan Mükremin Gezgin, son olarak kurgu hamilelik ve doğum videolarıyla gündemde. Doğumhaneden çıkarken paylaştığı videoyu "Hoş geldin Onur'um" şeklinde paylaşan Gezgin, Twitter'da gündem oldu.

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