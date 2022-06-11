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Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak

Bakan Süleyman Soylu duyurdu: 1200 mahalle yabancılara ikamete kapatılacak

İçişleri Bakanı Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı gibi Kurban Bayramı'nda da Suriyeliler için bayram izni uygulaması olmayacağını bildirdi.

Ayrıntılar gelecek...

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