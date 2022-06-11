Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağışlara dikkat günlerce sürecek İstanbul, Burdur, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Bugün ve yarın etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar hafta boyunca görülecek. Öte yandan sıcaklıklar da düşüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olmak üzere kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağışa karşı uyardı. Saat 12:00-18:00 arasında kuvvetli olması beklenen yağışlar yeni haftada da görülecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı açıklandı ve bugün yağış beklenen iller sıralandı:
İç Anadolu bölge geneli, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hakkari, Van'ın doğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıie Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.