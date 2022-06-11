İtalya'da 4 Türk'ün de içinde olduğu helikopter enkazına ulaşıldı

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında perşembe günü radarda kaybolan, içinde 4'ü Türk toplam 7 kişinin bulunduğu helikopterin kalıntılarına, Apenin Dağları'nda ulaşıldı. Helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

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9 Haziran'da Lucca kentinden havalandıktan sonra radarda kaybolan ve bu sabah enkazına ulaşılan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmadı.

Apenin dağları Cusna mevkisinde 1922 metre yükseklikte bu sabah tespit edilen helikopterin enkazında, 5 kişinin cesedi bulunduktan sonra diğer 2 kişinin de cesedine ulaşıldı.

İtalyan basını da arama kurtarma ekiplerinin, helikopterdeki 7 kişinin de cesedine ulaştığını yazdı.

Helikopterde, 4'ü Eczacıbaşı çalışanı Türk vatandaşı, ayrıca 2 Lübnan vatandaşı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu.

Bu arada, kazayla ilgili İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) A119 Koala tipi helikopterin 9 Haziran'da yaptığı kazaya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Radardan kaybolmuştu

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 4'ü Türk 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, sivil koruma ve gönüllüler helikopteri bulmak üzere arama kurtarma çalışmaları yapıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Çekya'nın başkenti Prag'daki basın toplantısı sırasında "(İtalya'da kaybolan helikopter) Helikopterin düştüğü bölge bulunmuş ama helikopterdeki kişiler hakkında henüz bilgi edinemedik." açıklamasında bulunmuştu.

Helikopterdeki Türkler... Sondal sağa; Tüketim Ürünleri Planlama Direktörü Altuğ Erbil, İpek Kağıt Fabrika Müdürü Arif Cez, İlker Uçar, Tüketim Ürünleri Üretim Müdürü Serhat Kenar.