Rize'de eşi tarafından darp edilen genç kadın hayatını kaybetti dövdükten sonra bakın ne yapmış?

Rize’de eşi tarafından darp edilen 3 çocuk annesi genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cani kocanın dayak olayından sonra kendisini ve eşini bıçaklayarak yaralama süsü verdiği belirlendi.

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Olay Rize merkeze bağlı Çarşı mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesinde meydana gelen olayda Ramazan Dursun (38) eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32), darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

Olayın ardından eşinin annesi ve arkadaşları polisi arayarak ihbarda bulundu.

Eşini ve kendisini bıçakla keserek yaralama süsü verdi

Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı olduğu belirlenen Özlem Dursun ve kendini bıçakla keserek eşi yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Beyin kanaması

Tedavi altına alınan genç kadınının yapılan muayenesinde vücudunda çeşitli yerlerinde kırık ve beyin kanaması geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı.

Kendisini yaraladığı iddia edilen Ramazan Dursun ise hastanede yapılan tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karısının canına kıyan Ramazan Dursun ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Dursun'un cenazesi otopsi yapılması için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Şikayetini geri çekmiş

Öte yandan Özlem Dursun'un olayın yaşandığı gün KADES uygulamasına başvurduğu, olay yerine gelen polis ekiplerine eşinin korkusundan dolayı şikayetini geri çektiği öğrenildi.

"Alkol, uyuşturucu ve hap bağımlısı"

Ablasının kafasına aldığı darbeler ile beyin kanamasından öldüğünü belirten Yasin Sancar, ablasının eşinin alkol, uyuşturucu madde ve hap bağımlısı olduğunu söyledi. Sancar, “Kendisini bıçakla komple doğramış. Bildiğiniz şeytan yani 40 tane kafasında kurar onu da yapar yani öyle bir insan. ‘Bana bıçak vurdu ben de ona bıçak vurdum’ gibisinden kurgu yapmış. Gözaltında bana bir sürü tehdit mesajları attı. Bu telefonu bunun eline nasıl veriyorlar ben anlamış değilim yani vermemeleri gerekiyor attıkları mesajlar bende, saati falan duruyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan aslan Artvin’in Şavşat ilçesi nüsfuna kayıtlı olan genç kadın Rize Sahil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Atmeydanı mahallesindeki belediye kabristanlığında toprağa verilecek.