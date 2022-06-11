CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında destek tweet'i attığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbeleri söküldü.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını onamasının ardından sosyal medya hesabından "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" şeklinde paylaşım yapan eski İstihbarat Daire Başkanı ve emekli emniyet müdürü Sabri Uzun hakkında idari soruşturma başlatmıştı.

T24'te yer alan habere göre savunması istenen Uzun ise rahatsızlığı nedeniyle süre istemişti. Ancak EGM, Uzun'un savunmasını beklemeden rütbelerinin sökülmesine karar verdi. Kararın kendisine tebliğ edilmesinin ardından Uzun'un silahı da geri alınacak.