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Yeni başkan belli oldu Galatasaray'da seçim sonucu açıklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yeni başkan belli oldu Galatasaray'da seçim sonucu açıklandı

Galatasaray Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarıştı. Kıran kırana geçen seçimi Dursun Özbek kazandı

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Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu 26 Mart’ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul’da ibra edilmemelerinin ardından seçime gitme kararı alırken tarihi de 30 Nisan olarak açıklamıştı.

Planlanandan 42 gün sonra sarı kırmızılı kulüpte 103. dönem yönetiminin ve 39. başkanın belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi’nde bugün saat 10.00’da başladı.

Açılış konuşmasını Burak Elmas yaptı
Toplantının açılış konuşmasını yapan başkan Burak Elmas, görev süreleri boyunca kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, başkan adaylarına başarılar diledi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede başkan Burak Elmas 5, adaylardan Dursun Özbek 2, Eşref Hamamcıoğlu da 3 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Üyelerin yarısı oy kullandı
Galatasaray’da oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'u oy kullandı. 24 sandıkta yapılan oy kullanımı saat 15.00’te sona erdi ve oy sayımına geçildi.

Dursun Özbek ikinci kez başkan
Kıran kırana geçen seçim sonucunda son 4 sandığa kadar Eşref Hamamcıoğlu'nun gerisinde olan Dursun Özbek yeniden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı seçildi.

165 oy farkıyla kazandı
Son 4 sandığa kadar geride olan Dursun Özbek yaptığı atakla farkı azaltarak son 2 sandığa önde girdi. Yapılan seçimde Dursun Özbek aldığı 2208 oyla Eşref Hamamcıoğlu'nu 165 oy farkıyla mağlup etti.

SONUÇLAR
1. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
DURSUN ÖZBEK: 97

2. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 114
DURSUN ÖZBEK: 108

3. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 99
DURSUN ÖZBEK: 92

4. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 106
DURSUN ÖZBEK: 86

5. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 122
DURSUN ÖZBEK: 63

6. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 121
DURSUN ÖZBEK: 71

7. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 95
DURSUN ÖZBEK: 80

8. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 91

9. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 64
DURSUN ÖZBEK: 65

10. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 93
DURSUN ÖZBEK: 74

11. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 70
DURSUN ÖZBEK: 81


12. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 98
DURSUN ÖZBEK: 84

13. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 87
DURSUN ÖZBEK: 87

14. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 75
DURSUN ÖZBEK: 79

15. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 60
DURSUN ÖZBEK: 92

16. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 81
DURSUN ÖZBEK: 79

17. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 74
DURSUN ÖZBEK: 82

18. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 80
DURSUN ÖZBEK: 94

19. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 92
DURSUN ÖZBEK: 103

20. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79
DURSUN ÖZBEK: 134

21. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 79
DURSUN ÖZBEK: 100

22. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 76
DURSUN ÖZBEK: 94

23. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 59
DURSUN ÖZBEK: 155

24. SANDIK
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 85
DURSUN ÖZBEK: 116

TOPLAM
EŞREF HAMAMCIOĞLU: 2073
DURSUN ÖZBEK: 2208

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