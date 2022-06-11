Bir estetik faciası daha! Burun kemikleri eriyip genzinden düştü

Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi. Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.