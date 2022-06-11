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Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildiğini açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele ve dar gelirlilere yönelik mesajlar verdi.

Nebati, "2022 yılında enflasyonla mücadele kapsamında 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz." dedi.

Nebati, "Önümüzdeki dönemde de mali disiplinden vazgeçmeden dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik farklı uygulamalarımızla da desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

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