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Marca'dan heyecanlandıran haber! Marcelo Türkiye'ye mi geliyor?

Marca'dan heyecanlandıran haber! Marcelo Türkiye'ye mi geliyor?

15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan 34 yaşındaki Marcelo'nun yeni durağı merak uyandırıyor. Konuyla ilgili bir iddia ise, İspanyol Marca gazetesinden geldi.

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Real Madrid ile başarılarla dolu 15 yılı geride bırakan tecrübeli sol bek Marcelo, Şampiyonlar Ligi ve La Liga kupalarını kaldırmasının ardından başkent ekibinden ayrılmıştı.

34 yaşındaki Marcelo'nun yeni durağı merak uyandırıyor. Konuyla ilgili bir iddia ise, İspanyol Marca gazetesinden geldi. Haberde Marcelo'ya Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Türkiye'den teklif geldiği yazıldı.

Haberin detayında ise Marcelo'ya Türkiye'den gelen teklifin oldukça cazip olduğunun da altı çizildi.

Daha önce çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Marcelo ile yakından ilgilendiği ifade edilmişti.

15 yıllık Real Madrid kariyerini noktalayan 34 yaşındaki futbolcu, İspanyol devindeki ilk döneminde vatandaşı Roberto Carlos ile birlikte aynı takımda yer almış ve daha sonra Carlos, Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Real Madrid formasıyla 25 kupa kaldıran Marcelo, kulüp tarihinde en fazla kupa kazanan oyuncu unvanının sahibi olmuştu.

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