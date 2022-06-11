Ergin Ataman’dan flaş sözler: Şimdi Fenerbahçe düşünsün

Fenerbahçe'yi 103-92 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, "Biz şampiyon alacağız. Şimdi onlar düşünsün. ülker Arena'ya kupayı bir kez daha kaldırmaya gideceğiz" dedi.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 103-92 yenip seriyi 2-1 getirdikleri maç sonrası yayıncı TRT Spor'a konuştu.

Ergin Ataman şampiyon olacaklarını yinelerken, "Bugün daha iyi oynadık. Kendi oyunumuzu oynadık. Rakibin Fenerbahçe Arena'daki agresif savunması yoktu. 102 sayı attık. 2-1. Söyledim, biz yine şampiyon olacağız. Şimdi onlar düşünsünler. Pazartesi kazanıp Ülker Arena'ya kupayı bir kez daha kaldırmaya gideceğiz" dedi.

Taraftarlarını öven Ergin ataman, "Saha avantajını nasıl Fenerbahçe kullandıysa biz de gayet centilmence, gayet sportmence kimseyle alay etmeden, kimseye hakaret etmeden, gayet güzel bir şekilde saha avantajını kullandılar. Tüm taraftarımızı kucaklıyorum. Allah herkese böyle taraftar nasip etsin" ifadelerini kullandı.