Joe Biden'dan Zelensky'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı

Rusya Ukrayna savaşı hakkında konuşan ABD Başkanı Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'i uyardığını ancak kendisini dinlemediğini söyledi.

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Rusya- Ukrayna arasında 24 Şubat günü başlayan savaş, kıvılcımlarıyla devam ediyor. 109. gün geride bırakılırken Ukrayna’ya 40 milyar dolar değerinde silah yardımı sözü veren ABD Başkanı Joe Biden, 3 Haziran günü "Ukrayna, Rusya'ya toprak versin ve barışsın" demişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı Işgal edeceğinin söylenmesi üzerine ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, 'Panik yarattığı' düşündesiyle Biden'a kulak asmamıştı.

"Amerika Zelensky'i sattı mı" düşünceleri dört bir yandan yükselirken Biden, dün yaptığı basın açıklamasında dikkat çekti.

"Rusya saldıracak dedim, beni dinleseydi böyle olmazdı"

Biden, insanların Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğinin söylenmesi durumunda onlara abarttığını düşündüklerini söylediğini aktardı.

Zelensky'nin işgalden önce ABD'nin yaptığı yorumları ciddiye almadığını belirten Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ben defalarca kez Zelenski’yi uyardım. Rusya saldıracak dedim. Bana kulak asmadı. Beni dinleseydi böyle olmazdı"