AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda oy hesabı! Herkes 1 oy getirse 24 milyon eder

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam Kampı'na Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in oy hesabı damgasını vurdu. AK Parti'nin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu belirten Erkan Kandemir, "Herkes bir oy getirse 24 milyon eder" dedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "AK Parti’nin geçen günlerdeki Kızılcahamam kampında yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partinin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu söyledi. Bu kişilerin 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Rakamları alt alta yazıp, 'Herkes bir oy getirse 24 milyon eder' denildiğini biliyoruz." diye yazdı. Nuray Babacan yazısında şunları aktardı:

Numan Kurtulmuş'un oy hesabı...

- Aynı toplantıda, başka bir hesaplama Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Analize göre, hayatında bir döneminde AK Parti’ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütte. Yani bizim 'kararsız, gri alan ve kıyıda duranlar' dediğimiz kitle.

- Bunların üçte birinin partiye oy vermeme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Kurtulmuş’un yaptığı saptamaya göre, bu kitlenin neredeyse tamamının AK Parti’den kopuş nedeni ekonomi.

Santim santim seçmen analizi

- Ve Kurtulmuş sözlerini 'Türkiye’deki tüm seçimler önemlidir. Ama 2023 seçimleri bugüne kadarki en önemli seçim olacaktır' diyerek bitiriyor. Görünen o ki ince hesaplar başlamış. Santim santim seçmen analizi yapılıyor.