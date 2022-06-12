BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  POLİTİKA

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda oy hesabı! Herkes 1 oy getirse 24 milyon eder

AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda oy hesabı! Herkes 1 oy getirse 24 milyon eder

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam Kampı'na Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in oy hesabı damgasını vurdu. AK Parti'nin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu belirten Erkan Kandemir, "Herkes bir oy getirse 24 milyon eder" dedi.

Abone ol

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "AK Parti’nin geçen günlerdeki Kızılcahamam kampında yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partinin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu söyledi. Bu kişilerin 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Rakamları alt alta yazıp, 'Herkes bir oy getirse 24 milyon eder' denildiğini biliyoruz." diye yazdı. Nuray Babacan yazısında şunları aktardı:

Numan Kurtulmuş'un oy hesabı...
- Aynı toplantıda, başka bir hesaplama Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Analize göre, hayatında bir döneminde AK Parti’ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütte. Yani bizim 'kararsız, gri alan ve kıyıda duranlar' dediğimiz kitle.

- Bunların üçte birinin partiye oy vermeme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Kurtulmuş’un yaptığı saptamaya göre, bu kitlenin neredeyse tamamının AK Parti’den kopuş nedeni ekonomi.

Santim santim seçmen analizi
- Ve Kurtulmuş sözlerini 'Türkiye’deki tüm seçimler önemlidir. Ama 2023 seçimleri bugüne kadarki en önemli seçim olacaktır' diyerek bitiriyor. Görünen o ki ince hesaplar başlamış. Santim santim seçmen analizi yapılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri
Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Joe Biden'dan Zelensky'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı
Joe Biden'dan Zelensky'e: Beni dinleseydi böyle olmazdı
Ergin Ataman’dan flaş sözler: Şimdi Fenerbahçe düşünsün
Ergin Ataman’dan flaş sözler: Şimdi Fenerbahçe düşünsün
Dursun Özbek, Fatih Terim'i geri getirmeyi düşünüyordu
Dursun Özbek, Fatih Terim'i geri getirmeyi düşünüyordu
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek oldu!
Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek oldu!
ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor geldi
ABD'de benzin fiyatlarında yeni rekor geldi