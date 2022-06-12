Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri

PENÇE Kilit operasyonundan acı haberler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. Pençe Kilit operasyonunda dün de 2 asker şehit olmuş 3 asker yaralanmıştı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. Bölgede çıkan çatışmalarda dün de iki asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.