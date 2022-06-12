Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri
PENÇE Kilit operasyonundan acı haberler gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. Pençe Kilit operasyonunda dün de 2 asker şehit olmuş 3 asker yaralanmıştı.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi. Bölgede çıkan çatışmalarda dün de iki asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır." denildi.
Pençe Kilit bölgesinde dün de iki asker şehit olmuştu
Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün de iki askerimiz şehit olmuytu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" denilmişti.