Ekonomist Atilla Yeşilada'dan ürküten uyarı: Bizi 21 Aralık'a götürecek kur şoku başladı

Ekonomist Atilla Yeşilada ekonomide yeni yapılan hamlelerin de işe yaramayacağını öne sürerek yaza döviz kurunun patlayacağı iddiasını sürdürdü: “Bence bizi ‘21 Aralık 2021: Film Devamı' gününe götürecek kur şoku başladı bile. Yolun sonunda 1970'lerin Kapalı Kambiyo Rejimi var”

Abone ol

Son 3 günde Merkez Bankası’nın döviz kurlarında patlamayı önlemek için yaklaşık 1.5 milyar dolarlık müdahalede bulunduğunu belirten Ekonomist Atilla Yeşilada, “Bizi 21 Aralık 2021 gününe götürecek kur şoku başladı” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ‘Yeni adımlar silsilesi' adlı açıklaması ile perşembe gece yarısı art arda gelen bir dizi düzenlemenin enflasyonu düşürmek ve kuru dengelemek gibi konularda etkisinin zayıf olacağı düşünülüyor. Ekonomi yönetiminin attığı adımları değerlendiren Ekonomist Atilla Yeşilada, “Güya doları düşürmeye yönelik tedbirler. Burnumuza koca Beypazarı havucu kaçmış, solunum yollarını tıkıyor, bunlar çubukla kulağımızda biriken kiri çıkararak çözüm arıyor” ifadelerini kullandı.

Yeşilada yaptığı değerlendirmede son 3 iş gününde Merkez Bankası'nın (TCMB) dolar kurunda patlamayı önlemek için piyasaya 1.5 dolar milyar sattığını belirterek, “Bence bizi ‘21 Aralık 2021: Film Devamı' gününe götürecek kur şoku başladı bile. Yolun sonunda 1970'lerin Kapalı Kambiyo Rejimi var” yorumunu yaptı.

Yüzde 10 bin de yetmez

Bireylere yönelik Gelire Endeksli İç Borçlanma Senedi (GES) ile döviz çekemeyeceklerini ve halka arz ücretlerinde indirim gibi düzenlemelerin yabancı yatırımcıyı cezbetmeyeceğini ifade eden Yeşilada, “Finans sektöründen başlayan dengesizlik, yani kaynakların müsrif kullanımı/verimsiz alanlara kaçması artık yumurtacılık işkoluna kadar bulaştı. Bu ekonomiyi yüzde 10.000 faiz artırımıyla da kurtaramazsın” ifadelerini kullandı.

Zam yağmuru devam edecek

Yazın enflasyonun düşmeyeceğini öngören, global emtia rallisinin de henüz yolun yarısında olduğunu ifade eden Ekonomist Atilla Yeşilada, “Anketlere göre, halk gerçek enflasyonun yüzde 100'ün üstünde olduğuna dair hemfikir. Sene ortasında yüzde 70 enflasyonu telafi edecek zamlar yapılacak. Seçmenin gönlünü alabilir mi? Seçim kasımda mı, nisanda mi, fark etmez. Dün Milat'tı, artık içilen her yudum su, öpülen her bebek ve başımıza gelecek her türlü felaket seçim kazanma amacıyla yapılacak” dedi.