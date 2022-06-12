BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96
HABER /  POLİTİKA  /  İYİ PARTİ

Bir karpuzun dilimi öğrenciye 6,5 lira! İYİ Partili Yıldız isyan etti

Bir karpuzun dilimi öğrenciye 6,5 lira! İYİ Partili Yıldız isyan etti

Meyve sebzenin enflasyon etkisiyle fiyatlarında yükselmesi sürerken İYİ Partili Taylan Yıldız KYK yurtlarındaki bir dilim karpuzun fiyatına dikkat çekerek isyan etti: “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır”

Abone ol

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul'daki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun 6,5 TL'ye satıldığını söyledi.

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı. 

Yıldız, İstanbul Maltepe’deki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirtti. Sosyal medyadan karpuzun fotoğrafını paylaşarak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne seslenen İYİ Partili Yıldız, “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dolmuşta kadını elle taciz eden sapık yakalanıp gözaltına alındı
Dolmuşta kadını elle taciz eden sapık yakalanıp gözaltına alındı
D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
D-100'de takla atan otomobilin sürücüsü kaçtı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Yeni dönem resmen başladı
Yunan Amiral'dan küstah tehdit! 'İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz'
Yunan Amiral'dan küstah tehdit! 'İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz'
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yangın faciası! İtfaiyeciler dahil 50 kişi etkilendi bir kişi hayatını kaybetti
Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri
Pençe Kilit Operasyonu'ndan üst üste acı haberler geliyor! İki askerimiz daha şehit oldu işte şehitlerin isimleri
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
A Milli Takım, Lüksemburg karşısında hata yapmadı!
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Meral Akşener canlı yayında partisinin oy oranını paylaştı: Ortalamamız yüzde 20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu