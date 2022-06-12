Bir karpuzun dilimi öğrenciye 6,5 lira! İYİ Partili Yıldız isyan etti

Meyve sebzenin enflasyon etkisiyle fiyatlarında yükselmesi sürerken İYİ Partili Taylan Yıldız KYK yurtlarındaki bir dilim karpuzun fiyatına dikkat çekerek isyan etti: “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır”Abone ol
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul'daki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun 6,5 TL'ye satıldığını söyledi.
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Yıldız, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı.
Yıldız, İstanbul Maltepe’deki Mimar Sinan KYK yurdunda bir dilim karpuzun fiyatının 6,5 TL olduğunu belirtti. Sosyal medyadan karpuzun fotoğrafını paylaşarak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne seslenen İYİ Partili Yıldız, “Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır” ifadelerini kullandı.