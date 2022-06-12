Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan yeni bombalar! 'İçim rahat' deyip ekledi: 'Sığırları bekliyorum...'

17-25 Aralık sürecinde istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. Bayraktar, "5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. Bayraktar, Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Bayraktar, “Ödenemeyecek borcum, söylenemeyecek derdim, iyileşmeyecek hastalığım yok; yalnız yeteri kadar şükretmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Ortada suç yoktu, imarı denetleme görevi belediyenin

“Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli. İçim rahat” diyen Bayraktar, “Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir" açıklamasını yaptı.

Her yere işletmeci atanıyor! Ekonomiye matematikçi atanmalı!

Bayraktar, “Ekonomik kurumlar matematik kafalı insanlar tarafından yönetilmeli, her yere işletmeciler atanıyor” görüşünü savundu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara...

“Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara... Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar.”

Devletin teşviklerinden gerçek çiftçiler faydalanamıyor

"Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz?" sorusuna, "Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli” yanıtını verdi.