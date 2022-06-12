Emekliye 'çok memnun olacağı' zam! Hem maaşa hem ikramiyeye! Sözleşmeliye de kadro
Memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören yasa taslağının Meclis'e sunulmasının ardından hükûmetin sözleşmeli personele kadro verilmesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu gündemine aldı.
Memurlara ek gösterge verilmesini öngören taslaktan sonra hükûmetin sözleşmeli personel ve EYT konusunu gündemine aldığı belirtildi. AK Partili milletvekillerine "Temmuz'da emeklinin çok hoşuna gidecek zam yapılacak" bilgisi verildi. Kurban Bayramı ikramiyesine de zam yolda. Asgari ücrete ek zam için çalışma sürüyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın teknik heyetlerinin enflasyonun yanı sıra, 2 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ile 1.100 lira olan bayram ikramiyesinin artışına ilişkin maliyet hesabı yaptığı dile getirildi.
AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiği ilgili bakanlara iletildi.
Temmuz'da emekliye çok memnun olacakları zam geliyor
Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar olduğu ve temmuz ayında ‘Emeklilere çok memnun olacakları’ bir artış yapılacağı bilgisi verildi.