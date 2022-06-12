Emekliye 'çok memnun olacağı' zam! Hem maaşa hem ikramiyeye! Sözleşmeliye de kadro

AK Parti yönetimi de hem asgari ücrete ara zam konusunda hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının artışı konusundaki görüşlerini ilgili bakanlara iletti. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, tüm şartların zorlanarak, başta emekliler olmak üzere dar gelirlilere yönelik adım atılması gerektiği ilgili bakanlara iletildi.