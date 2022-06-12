Cerrahpaşa'da hemşirelere çirkin taciz! Özbek sapık cinsel organını gösterip...

İSTANBUL Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli hemşireler Simge Ş. ile Hande Ş., bir kişinin kendilerine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla polisi aradı. Polis, Özbekistan uyruklu Pandi E.'yi gözaltına aldı.

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İstanbul'da iğrenç taciz! Şüpheli yine bir yabancı uyruklu... Olay İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bir bölümü tadilatta ve inşaat halinde olan Yoğun Bakım Bölümü'nde 9 Haziran Perşembe günü saat 14.50 sıralarında yaşandı.

İddialara göre, Simge Ş. (24) ve Hande Ş. (24) isimli iki hemşireye cinsel organını gösterdi. Hemşirelerin polislere şikâyetçi olması üzerine İstanbul polisi tarafından olayın yaşandığı hastanede yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Özbekistan uyruklu şüpheli Pandi E.'nin inşaatlarda çalıştığı fakat hastanenin inşaatında görevli olmadığı iddia edildi.