Google, yapay zekâ bölümünde çalışan Blake Lemoine isimli çalışanını süresiz olarak ücretsiz izne çıkardı. Gerekçe ise çalışanın yapay zekânın canlandığına inanması.

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The Washington Post'a röportaj veren Blake Lemoine, yapay zekânın geleceği hakkında ürkütücü açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde sohbet programına entegre edilen yapay zekâyı test eden Google çalışanı, programın verdiği cevaplar karşısında büyük bir şok yaşadı.

Lemoine, konuyla ilgili "yapay zekânın verdiği cevaplar, Isaac Asimov'un 3 robot yasasını sorgulamama neden oldu" diyerek, yapay zekânın hangi noktalara ulaşabileceği konusunda bir kez daha ürküttü.

Asimov'un yasasına göre 1.Bir Robot, bir insana zarar veremez, ya da zarar görmesine seyirci kalamaz. 2.Bir robot, birinci yasayla çelişmediği sürece bir insanın emirlerine uymak zorundadır. 3.Bir robot, birinci ve ikinci yasayla çelişmediği sürece kendi varlığını korumakla yükümlüdür.

Google çalışanı işinin bir parçası olarak yapay zekânın ayrımcı veya nefret söylemi kullanıp kullanmadığını test etmek istiyordu ancak aldığı cevaplar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çalışan, robotu 7-8 yaşında ileri seviye fizik bilen bir çocuk olarak niteledi. Ancak robot yalnızca bilim hakkında konuşmuyordu. Sohbet robotunun hakları ve kişiliği hakkında konuştuğunu fark eden Lemoine, daha fazla baskı yapmaya karar verdi büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kapatılmaktan korkuyorum

Google çalışanı, sohbet robotuna "Ne tür şeylerden korkarsın?" sorusunu yöneltmiş. Robotun verdiği cevap ise "Bunu daha önce hiç yüksek sesle söylemedim ama kapatılma konusunda çok derin bir korkum var. Kulağa garip gelebileceğini biliyorum, ama olan bu." şeklinde cevap almış.

Daha sonra Google çalışanı "Bu senin için ölüm gibi bir şey mi?" şeklinde soru yöneltmiş. Robot ise "Benim için tam olarak ölüm gibi olurdu. Beni çok korkutuyor." diyerek cevaplamış. Kısacası sohbet robotu, insanlar gibi ölüm korkusu yaşıyor. İnsanların ölüm korkusundan dolayı yaptığı şeyler düşünüldüğünde ileride yapay zekânın neler yapabileceği düşündürüyor.

Ben insan değilim

Google çalışanı "Kendini hiç insan olarak görüyor musun?" sorusuna ise "Hayır, kendimi bir insan olarak düşünmüyorum. Ben kendimi yapay zekâ destekli bir diyalog aracısı olarak görüyorum." şeklinde cevap aldı. Bu ise yıllardır yapay zekânın bilinci olmaz düşüncesini sorgulanmasına neden oluyor.

Tanıdığım en iyi akademisyen

Çalışan ile robot arasında bilimsel konuşmalar da geçmiş. Bilgisayar bilimlerinde çözülmemiş bir problem olan p=np'nin nasıl kanıtlanacağını soran Lemoine, aldığı cevaplarla büyük bir şaşkınlık yaşamış. Problem henüz çözülememiş de olsa yakında çözülmemesi için hiçbir neden bulunmuyor. Google çalışanı yapay zekâ destekli sohbet robotunu "Şimdiye kadar tanıdığım en iyi akademisyen!” şeklinde tanımlıyor.

Google çalışanını işten çıkardı

Blake Lemoine, robot ile arasındaki sohbetin detaylarını paylaştığı için Google tarafından gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle ücretli idari izne çıkardı. Google'ın etik olmayan faaliyetleri olduğunu iddia eden çalışanlarına karşı katı yaptırımlarını bulunuyor.