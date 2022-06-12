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Tansu Çiller'den Saadet Partisi'ne teşekkür mesajı

Tansu Çiller'den Saadet Partisi'ne teşekkür mesajı

Doğruyol Partisi eski Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Tansu Çiller,  Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun D-8’in 25'inci yıldönümü dolayısıyla yaptığı davete ilişkin bir teşekkür ve tebrik mesajı yolladı.

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Milli Gazete'nin haberine göre Çiller mektubunda, "Türkiye Cumhuriyeti 54. Hükümeti olan, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin birlikte oluşturduğu Refahyol Koalisyonu olarak demokrasimizi muhafaza ve geliştirme inancımızla milletimize hizmet çalışmalarımız esnasında D-8’in bizim için anlamı büyüktür.

Başta dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan olmak üzere tüm üye ülke yetkililerinden D-8’in oluşmasında ve gelişmesinde katkısı, emeği olanlardan aramızda bulunmayanları rahmet ve şükranla anıyorum. 25 yıllık dönemde emeği, hizmeti bulunan herkesi teşekkürlerimle tebrik ediyorum" dedi. 

Türkiye, Nijerya, Mısır, Pakistan, Endonezya, İran, Malezya ve Bangladeş'in bulunduğu D-8, Erbakan'ın girişimleriyle 1997 yılında kurulmuştu.

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