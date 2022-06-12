Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' özrü dilemeye nasıl karar verdi? Otobüste neler oldu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Yeniçağ yazarı Murat İde, Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği gün otobüste neler konuşulduğunu yazdı.

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Yeniçağ yazarı Murat İde, Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediği gün otobüste neler konuşulduğunu yazdı. İde yazısında, o gün otobüste yaşayanları ve Meral Akşener'in kararını açıkladığı o sözlerini yazdı. İşte İde'nin yazısından ilgili bölümler..

- Meral Akşener'in o açıklamayı yapmadan önceki tavrına dair bir notu paylaşmak isterim.. Bu konu, o yayının sosyal medyada yayıldığı gecenin sabahında, yani Perşembe sabahı, Sakarya'nın Kocaali ilçesine doğru otobüste giderken konuşuldu.. Her zaman yaptığı gibi fikirleri sordu..

- Ardından da net bir şekilde ne yapacağını söyledi.'Bu konuda dolambaçlı yol olmaz.. Pusuda bekleyenlerin ekmeğine yağ sürülmesine izin vermem.. Bu parti meselesi değil, memleket meselesi.. Çıkacağım ve özür dileyeceğim.. Başka türlü tamiri olmaz.."ifadesini kullandı.

- Benim önerim, açıklamayı, bir saat sonraki Karasu ilçesinde yapması yönünde oldu.. Çünkü orada ajanslar 4.5G üzerinden canlı yayın yapacaktı..

- "Hayır" dedi ve ekledi: Böyle bir konuda 1 dakika bile büyük gecikmedir.. Hemen burada, Kocaali'de konuşacağım..

- Nitekim, Kocaali'de seyyar kürsüye çıktı ve "Başta Kemal Bey olmak üzere, incinen tüm kardeşlerimden, İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum" dedi.."