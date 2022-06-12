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Yunanistan şimdi de tanksavar hendek kazmaya başladı! Hedef TSK'yı engellemek

Yunanistan şimdi de tanksavar hendek kazmaya başladı! Hedef TSK'yı engellemek

Yunanistan savaş çıkması durumunda Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi amacıyla 135 kilometre uzunluğunda tanksavar hendek kazmaya başladı.

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Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türkiye – Yunanistan sınırını oluşturan Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekler kazmaya başladığı ve uzunluğunun ise 135 kilometre olduğu belirtildi.

Yunanistan ordusunun Batı Trakya'da iki Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır hattını oluşturan Meriç nehri kıyısına tanksavar hendekleri kazmaya başladığı belirtildi. Haberi Batı Trakya'daki Dedeağaç ilinde yayın yapan evrosnews haber sitesi duyurdu.

Onlarca askeri araç ve iş makinası getirdiler
Haberde Yunanistan ile Türkiye arasındaki Meriç sınır hattının Sofulu Köyü bölgesinde 12 yıldan bu yana belirli aralıklarla devam eden Silahlı Kuvvetler tarafından tanksavar hendeğin yapım çalışmalarına yoğun bir şekilde hız verildiği belirtildi. Bölgede onlarca askeri kamyon ve iş makineleri çalışmalarına aralıksız devam ederken bu hareketliliğin Dedeağaç (Evros) ili ile Kumçiftliği köyleri arasındaki ulaşımı sağlayan karayolundan rahatlıkla gözlemlendiği belirtildi.

135 km uzunluğunda tanksavar hendek kazıyorlar
Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından inşa edilen tanksavar hendeğin kara sınırı boyunca, uzunluğunun 135 kilometre genişliğinin ise 32 metre ve derinliğinin ise 7 metre olduğu belirtildi. Yunanistan'ın bu askeri hareketlilikle olası bir sıcak çatışmada Türkiye tarafından Kara Kuvvetlerinin Yunanistan tarafına geçmesinin engellenmesi hedeflendiği belirtildi.

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