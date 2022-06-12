Almanya'nın en çok okunan Bild Gazetesi: Altı Alman'dan biri aç

Küresel ölçekli yaşanan enflasyon ve fiyat artışları Almanya'yı da etkiliyor. Bild gazetesi, 6 Alman'dan birinin öğününden vazgeçmek zorunda kaldığını yazdı.

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Koronavirüs salgını ardından da oluşan savaş ortamı, dünyada işleyen düzenin bozulmasına neden oldu.

Türkiye'de olduğu gibi; Amerika'dan Avrupa'ya birçok ülkede bazı sıkıntılar baş gösterdi.

Küresel ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle enflasyon krizleriyle karşı karşıya kalan ülkeler çözüm için kolları sıvasa da henüz sonuçlar alınmış değil. Bu ülkelerden biri de Almanya.

Almanya'nın en çok okunan gazetesi Bild, ülkede her alanda yapılan zamlarla ilgili bir haberini manşetine taşıdı.

Bild Gazetesi: Almanlar ekonomik olarak geçimlerini zor sağlıyor

Ülkede yapılan kapsamlı bir araştırmayı haberleştiren Bild gazetesine göre; Almanların ekonomik olarak geçimlerini sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Altı Alman'dan biri yemekten vazgeçiyor

Haberin detaylarında; her 6 Alman'dan birinin geçimini sağlamak için öğünlerinden vazgeçmeye başladığı belirtildi.

Et ve balıktan feragat ettikleri ya da ucuz süpermarketlere yöneldiklerinin belirtildiği haberde giderek daha fazla Alman'ın finansal açıdan geçimlerini sağlamak için yiyecekten tasarruf ettiğini ortaya koyduğu da ifade edildi.