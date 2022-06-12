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Rusya duyurdu: ABD ve Avrupa göndermişti yok ettik!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya duyurdu: ABD ve Avrupa göndermişti yok ettik!

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’da devam eden askeri operasyona dair yaptığı açıklamada, “ABD’de ve Avrupa ülkelerinden, Kiev’e sağlayan silahların bulunduğu depoyu yok ettik” dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi. Ukrayna’nın birçok noktasındaki saldırılarını sürdüren Rusya, Ukrayna’ya destek veren ülkeleri de hedef aldığını gösterdi. Ukrayna’daki bir silah deposunu vurduğunu açıklayan bakanlık, “Ternopol bölgesindeki Chortkov yakınlarında içinde deniz tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr füzeler, ABD ve Avrupa ülkelerinden Kiev rejimine tedarik edilen büyük bir tanksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füze sistemi ve top mermisinin bulunduğu depo imha edildi” ifadelerini kullandı.

Toplam 3 bin 570 özel askeri araç yok edildi”
Rus hava savunma sistemi tarafından Harkov bölgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 uçağının düşürüldüğünü bildiren bakanlık, “Toplam 201 uçak, 130 helikopter, bin 188 insansız hava aracı (İHA), 388 uçaksavar füze sistemi, 3 bin 514 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, 508 çok namlulu roketatar, bin 870 saha ve havan topçusu ile 3 bin 570 özel askeri araç operasyon çerçevesinde yok edildi” açıklamasında bulundu.

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