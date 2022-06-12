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Akdeniz Üniversitesi yurtlarda ne oluyor intiharlar peş peşe sosyal medya çalkalandı! İşte açıklama

Akdeniz Üniversitesi yurtlarda ne oluyor intiharlar peş peşe sosyal medya çalkalandı! İşte açıklama

Üniversite öğrencilerinin son günlerde KYK yurtlarında meydana gelen şüpheli ölümleri ve intihar iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Antalya'da 3 öğrencinin yurtta, 1 öğrencinin de evde intihar etmesinin ardından Akdeniz Üniversitesi harekete geçti. Üniversite, intiharla ilgili komisyon kurulduğunu ve araştırmaların sürdüğünü dile getirdi.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK), Antalya'da 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı içinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti.

KYK'den, Antalya'da meydana gelen olaylarla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya'da genel müdürlüğümüze bağlı yurtlarda 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı içerisinde gerçekleşen 3 ölümlü intihar vakasıyla ilgili sosyal medyada gündem olan ve olayların saklandığı yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Her üç olay emniyet tarafından soruşturulmuş, olay yeri incelemeleri yapılmış, gerekli ifadeler alınmış ve dosyalar savcılığa intikal etmiştir.

Süreç adli makamlarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Olayların meydana geldiği yurtlarımızda güvenlik kameraları 24 saat aktiftir, görüntüler incelenmek üzere ivedilikle ilgili makamlara teslim edilmiştir. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak, tüm birimlerimizle, yaşanan bu üzücü olayların detaylı incelemelerini yakından takip ettiğimizi ve sürecin, başından itibaren emniyet ve adli makamlarımızla koordineli bir şekilde yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Komisyon kuruluyor

AÜ Rektörlüğü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrenci yurtlarında son dönemde yaşanan intihar olayları toplumun tüm kesimlerinde olduğu gibi bizlerde de büyük üzüntüye neden olmuştur. Yaşanan acı kayıplar için kıymetli öğrencilerimizin ailelerine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Hepimizi derinden sarsan bu olaylarla ilgili gerekli inceleme yapılması için geçtiğimiz hafta içerisinde bir komisyon kurulmuştur. Komisyonumuz sorumluluk ve yetki alanımızda olmamasına rağmen vakaların gerçekleştiği yurtlardaki incelemelerin yapılabilmesi için olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılabilmesi ve de önleyici tedbirlerin alınabilmesi amacıyla çalışmalarını devam ettirecektir."

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