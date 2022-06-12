Zara ekmeği ayaklar altına aldı! Dünya kıtlık kabusundayken yapılan reklam akıllara zarar

Biz ekmeği 3 defa öpüp alnımıza koyarak büyüdük. Ekmek şeklinde çanta yapmanız yetmedi, bir de üstüne ekmeği ayaklar altına alıyorsunuz! Böyle mi tanıtım yapıyorsunuz? Bu kadar düştünüz mü!

Neden? Neden yani. Neden ekmek? Hele dünyada bu kadar aç varken?

Bundan böyle bunlara para kazandıran utansın!