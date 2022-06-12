Durum çok fena! 37 şehir için sağanak, dolu, yağmur, sel! Ankara, İstanbul, Konya, Trabzon

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul genelinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla devam ediyor. İstanbul için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. İşte 12 Haziran Pazar günü hava durumu...