BIST 2.543
DOLAR 17,11
EURO 18,01
ALTIN 1.029,96

Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

ANKARA'da sele yola açan şiddetli yağışların etkisi azalınca bıraktığı hasar ortaya çıkmaya başladı. Çamlıdere Barajı isale hattının çöktüğü görüldü.

Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

Ankara’da yaşanan şiddetli yağış Çamlıdere Barajı 1 No'lu isale hattına zarar verdi. Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan hattın patlaması sonucu yol üzerinde göçük meydana gelirken, ASKİ Genel Müdürlüğü hattı kapatarak alternatif hatları devreye soktu.

17
Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

Başkentte devam eden şiddetli yağış altyapıda da birçok soruna neden oldu. Yoğun yağış sonrası Akıncılar-Ankara İstanbul Otoyol bağlantısında bulunan Çamlıdere Barajı 1. No'lu isale hattı zarar gördü.

27
Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

ASKİ Genel Müdürlüğü, 12 Haziran 2022 saat 02.30’da öngörmeli beton hattın patlaması sonucu yolda oluşan göçük nedeniyle hattı geçici olarak hizmete kapattı

37
Ankara'da sel getiren aşırı sağanak isale hattını da yıktı geçti

Alternatif hatlar devreye alındı
ASKİ Genel Müdürlüğü, can güvenliğini sağlamak için Akıncılar’ın otoyola olan bağlantısında giriş ve çıkışın trafiğe kapatıldığını bildirdi.

47