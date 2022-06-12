Muhalif politikacı Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibi Zelenski oldu

Rusya'da öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kurulan Özgürlük İçin Boris Nemtsov Vakfı, 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olduğunu açıkladı.

Abone ol

Rusya'da 2015 yılında öldürülen muhalif politikacı Boris Nemtsov anısına kızı Zhanna Nemtsov tarafından kurulan Özgürlük için Boris Nemtsov Vakfı bu yılki ödülün sahibinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski olduğunu açıkladı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, “Adaylar arasında Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Ukraynalı rock grubu Okean Elzy'nin lideri Sviatoslav Vakarchuk, savaşta gönüllü sağlık görevlisi biriminin kurucusu Yuliia Paievska (Taira), Devlet Başkanı Danışmanı Oleksiy Arestovych vardı.

Cesaret ödülü Zelenski'nin oldu

Vakıf kurucuları ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre 2022 Boris Nemtsov Cesaret Ödülü'nü kazanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oldu” denildi.

Öte yandan Ukrayna'nın batısında yer alan Ternopil şehrinin Valisi Volodymyr Trush, Rus ordusunun Chortkiv şehrine dün yerel saatle 21.46'da füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Vali Trush yaptığı açıklamada, “Rus ordusu 4 füze ile Ternopil bölgesine bağlı Chortkiv şehrine saldırı düzenledi. Olayda askeri bir tesisin bir kısmı yıkıldı ve 5 katlı bir bina hasar gördü. Şu anda can kaybı yok ancak aralarında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi” dedi.

Vali Trush'a göre Rusya, füzelerin tamamını Karadeniz'den fırlattı.