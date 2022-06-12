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Sokağı kötü kokular sarınca... Adıyaman'da üzücü olay!

Sokağı kötü kokular sarınca... Adıyaman'da üzücü olay!

ADIYAMAN'da, kötü kokunun etkisi altına aldığı sokakta incelemelerde bulunan ekipler, yalnız başına yaşayan kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1914 Sokak içerisinde kötü kokuların geldiği ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk etti.

Ekipler Ergin'in cansız bedeniyle karşılaştı

Koku şikayetiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde kokunun yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Ergin’e (42) ait evden geldiğini tespit etti. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Ergin’in ikamet kapısı ekipler tarafından açılarak içeriye girildi. Ekipler, ikamet içerisinde Ergin’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Cesedi çürümeye başlayan Mehmet Ergin’in şeker ve kanser hastası olduğu öğrenildi. Ergin’in cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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