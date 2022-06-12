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Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim

Karısını döverek öldürdü! Aldattığını düşünüyordum kuruntu yapmış olabilirim

RİZE'de karısını feci şekilde döverek ölümüne neden olan şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde, "Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim" dedi.

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Rize'de karısını feci şekilde döverek ölümüne neden olan şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay, Rize merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Dursun (38), eşi 3 çocuk annesi Özlem Dursun'u (32) darp ettikten sonra cep telefonu ile çektiği fotoğrafları eşinin ailesi ve arkadaşlarına gönderdi.

Bıçakla kendini keserek yaralanma süsü verdi
Olay yerine gelen ekipler ambulansla yaralı Özlem Dursun'u ve kendini bıçakla keserek eşinin yaraladığı süsü veren Ramazan Dursun'u Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Özlem Dursun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tartıştık, polis geldi, şikayetinden vazgeçince...
Karısının canına kıyan Ramazan Dursun polis ve savcılıktaki ilk ifadesinde şunları söyledi: "Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum."

Kuruntu yapmış olabilirim
"Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın buraya varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım."

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