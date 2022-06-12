Ali Babacan'ı AK Partililerle buluşturan düğün! Gelinin kimliği şaşkına çevirdi

ANAYASA Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç, oğlu Eren Kılıç'ı evlendirdi. Damadın şahitliğini AK Parti'nin ağır toları yaparken, gelin Luceyn Alrawi'nin şahitliğini ise DEVA Partili Genel Başkanı Ali Babacan yaptı. Gelin Luceyn'in babasının Iraklı, annesinin ise Türk olduğu öğrenildi.

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Anayasa Mahkemesi eski başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Eren Kılıç, Luceyn Alrawi ile evlendi. Günay Ankara'da yapılan düğüne AKP'li birçok eski bakan ve milletvekili katıldı. Kılıç'ın TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan ve halen özel bir şirkette çalışan oğlu Eren ile Luceyn Alrawi'nin düğününe çok sayıda siyasetçi, yargı mensubu ve davetli katıldı.

Gelinin annesi Ali Babacan'ın kuzeni çıktı

Gelin Luceyn'in babasının Iraklı, annesinin ise Türk olduğu öğrenildi. Nikahı AKP'li Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kıydı ve Haşim Kılıç için “Zor zamanlarda konuşan, memleket için iyi işlere imza atan” ifadesini kullandı. Gelinin nikah şahitliğini Deva Partisi Lideri Ali Babacan yaptı. Babacan ile gelinin annesi Fatma Alrawi'nin kuzen oldukları öğrenildi.

Damadın şahitleri AK Parti'nin eski ağır topları oldu

Damadın şahitliğini Hazine ve Maliye eski Bakanı Lütfi Elvan, eski İçişleri Bakanları Abdülkadir Aksu ve Beşir Atalay, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik ile AYM eski başkanları Mustafa Bumin ile Tülay Tuğcu yaptı. Tuğcu, evlilik cüzdanını “Atalarımızın güzel sözü vardır; yuvayı dişi kuş yapar” diyerek geline verdi.

Ahmet Necdet Sezer mesaj gönderdi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de düğüne gönderdiği mesajda, çifte mutluluklar diledi. Düğüne AK Partili eski bakan Ali Rıza Alaboyun, eski milletvekilleri Eyüp Fatsa, Tevhit Karakaya, Kemalettin Göktaş, Mustafa Baş, Zeki Karabayır, İ. Halil Çelik de katıldı.